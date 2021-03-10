В программе «Политика наизнанку» политический аналитик, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев рассказал об угрозах российских военных на Донбассе

Как сообщает Politeka, эксперт отмечает, что угрозы российских боевиков открывать превентивный огонь можно расценивать как военно-политическое давление России на Украину.

Политолог рассказывает, что накануне заседания трехсторонней контактной группы сообщили о приказе от представителей «ДНР». В приказе Пушилин дает право применять оружие на опережение по позициям ВСУ.

«То есть, наносить превентивные удары по местам расположения живой силы и техники бойцов Вооруженных сил Украины», - комментирует Снегирев.

По его мнению, украинская сторона должна привыкнуть к такому роду заявлений со стороны «власти» оккупированных территорий. Паниковать не стоит, ведь наша боеспособность далеко не та, что была в 2014 году.

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