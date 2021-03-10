Компания ДТЭК обратится в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий национального энергетического регулятора НКРЭКУ
Об этом говорится в сообщении компании.
«Компания обратится в АМКУ с заявлением о необходимости устранить искажения рыночных механизмов, созданные регулятором (НКРЭКУ – прим.), и в СНБО – с требованием оценить угрозу национальной энергетической безопасности страны из-за некомпетентных действий НКРЭКУ», - говорится в сообщении ДТЭК.
В компании подчеркнули, что текущий кризис на рынке электроэнергии – это следствие некомпетентности регулятора, манипуляций на рынке, избирательного применения европейских норм и прямого административного вмешательства в работу рынка.
В ДТЭК отметили, что вместо устранения нарушений в работе рынка, НКРЭКУ пытается переложить вину на участников рынка. Решение регулятора предписать тепловой генерации максимальный штраф из-за ситуации с запасами угля в компании назвали необоснованным и противоправным.
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«К сожалению, НКРЭКУ выбрала путь поиска виновных и, пренебрегая всеми приведенными доводами, безосновательно решила наложить максимально возможные финансовые санкции по результатам проведенной проверки. Такое решение НКРЭКУ ДТЭК будет обжаловать в установленном порядке», - говорится в сообщении.
Напомним, в середине января 2021 года системный оператор НЭК «Укрэнерго» предупредил о рисках веерных отключений электроэнергии из-за нехватки угля на государственных ТЭС компании «Центрэнерго».
В отопительный сезон 2020-2021 года Украина вошла с рекордными запасами угля на складах ТЭС 2,8 млн тонн, однако из-за срыва ремонтной компании на АЕС, тепловая генерация осенью-зимой была вынуждена нести повышенную на 50% нагрузку. Это и стало причиной ускоренного срабатывания запасов угля и повышенной аварийности блоков тепловых электростанций в осенне-зимний период.
10 марта НКРЭКУ решила предписать компаниям тепловой генерации максимально возможный штраф 1,7 млн грн, обвинив их в несоблюдении минимальных запасов угля на ТЭС.