Политолог Александр Москалюк в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, что после введения санкций США против украинского олигарха Игоря Коломойского есть 4 сценария

Первый сценарий

«Это когда постепенно происходит сжатие круга вокруг определенной персоны. И в конце концов относительно этой персоны начинается уголовное преследование, и это уголовное преследование доводится до определенного логического этапа – до ее осуждения», - говорит эксперт.

Второй сценарий

«Когда сжимается круг, но персоне вовремя удается убежать от американского правосудия, если так можно, конечно, сказать. Выбрать ту страну, которая не имеет соответствующих договоров об оказании правовой помощи или которая в принципе занимает политику никогда не выдавать граждан своего государства», - рассказал Москалюк.

В качестве примера такой страны он приводит Израиль.

Третий сценарий

Политолог отмечает, что этот вариант маловероятен.

«Сотрудничество непосредственно уже Коломойского с американским правосудием. И соглашение, которое будет предусматривать то, что, возможно, Коломойский на кого-то более крупного покажет. И далее, учитывая то, что США на сегодняшний день – это страна достаточно сильно политизирована, а это значит, что политизирована и правовая система, и система правосудия, то дальше надо смотреть, были ли какие-то отношения, например, с теми людьми, которые представляли собой Республиканскую партию, или не были. Потому что этот маховик, скажем так, политического характера правосудия в США на сегодняшний день достаточно-таки серьезен», - отмечает он.

Четвертый сценарий

По словам Москалюка, этот вариант также маловероятен.

«Когда сжимается этот весь круг, но в конце концов Украина исходит из позиции, когда Коломойский является гражданином Украины и его в силу разных обстоятельств не позволяет, чтобы дальше этот маховик раскручивался», - говорит эксперт.

Он подчеркивает, что точно сказать, как будут развиваться события вокруг олигарха, невозможно.

«Вот в принципе 4 вероятных сценария. Особенно здесь каких-то других сценариев... Ну, вряд ли они могут быть. Далее, как будут развиваться события – это опять же уравнение с таким большим количеством неизвестных, что сказать, как будут развиваться события, невозможно. То есть любая попытка стопроцентного ответа на этот вопрос – это действительно гадание на кофейной гуще», - подытожил политолог.

Напомним, экономист заявил, что Коломойский лоббирует перераспределение средств зеленых инвесторов на собственные схемы в «Энергоатоме».

Ранее Politeka сообщала, что Вовк заявил, что НАБУ и Коломойский продолжают действовать по делу «Роттердам» совместно.