Деградация в государстве - такой промежуточный вывод работы действующего правительства дал в своем видеоблоге политолог Руслан Бортник, а также проанализировал негативные прошлогодние результаты в экономической области.

По словам эксперта, нынешнее правительство в дополнение ко всему прочему еще и увеличило долг Украины. Чтобы не быть голословным, он называет конкретные цифры: если в прошлом году государство взяло заем на сумму 600 млрд гривен, то 2021 году планируется взять еще 700 млрд гривен минимум. Итак, Бортник не может считать руководство правительства экономикой Украины удачным, если половина госбюджета - задолженности.

«В то же время экономическая ситуация в стране остается коматозно стабильной», - комментирует эксперт. Он отмечает, что золотовалютные резервы страны на достаточно высоком уровне, как и запасы газа и других энергоносителей. И это при том, что средняя зарплата украинцев уменьшилась, как и вообще все экономические показатели. «То есть кризиса, какого-то облома, обвала, обрушения это правительство тоже не допустило и это необходимо тоже учитывать», - рассказывает политолог.

«Сопровождение курса на стагнацию, на деградацию в нашей стране, вот, наверное, такой промежуточный итог деятельности этого правительства», - считает Бортник и добавляет к этому еще его низкие рейтинги и отказ в поддержке от парламента. Тем не менее, он считает, что нынешнее правительство может себя еще как-то проявить, с другой стороны - по слухам его распустят еще до начала этого лета.

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