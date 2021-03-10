В конце 2004 года в Крыму Россией был использован элемент гибридной войны. На полуостров были сосланы демонстранты с целью расшатать ситуацию.
В программе «Политика наизнанку» экс-заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Александр Левченко заявил, что впервые Россией элементы прокси-войны против Украины были использованы в Крыму в 2004 году.
«Сценарий был, что якобы начался конфликт донских казаков и местных. Общественные организации военизируют и ставят им политическую цель расшатывать ситуацию на полуострове. С одного периметра это будет борьба против Киева, со второго против крымских татар, и если начнется «резня» это позволит России войти и начать «наводить порядок»», - отметил Левченко.
По словам эксперта, в конце 2004 года во время Оранжевой революции Россией было использовано принцип прокси-войны. Гибридная война как элемент нынешней войны уже отрабатывался в 2004 году, но дальше оккупанты тогда не пошли.
Следует отметить, что прокти-война – это когда одна или обе стороны конфликта представляют интересы мощных игроков и могут получать от них поддержку. Российские прокси-войска в Восточной Украине используются россиянами как ключевая движущая сила для достижения цели, в сопровождении политических, информационных и кибер-операций.
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