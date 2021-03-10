Народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия - здоровая окружающая среда", требуют от Кабинета Министров Украины выполнения "зеленого" меморандума с инвесторами.

Об этом заявил нардеп, сопредседатель межфракционного объединения Дмитрий Лубинец.

"Через механизм парламентского контроля мы будем смотреть и требовать, чтобы все условия, которые прописаны в этом меморандуме, были выполнены перед нашими инвесторами", - сказал Лубінець.

Он пояснил, что каждый, кто думает о будущем, должен думать, в каких условиях будет жить молодое поколение и в каких условиях будет находиться наша страна через 5-10 лет.

"Другого пути нет. Возобновляемая энергетика должна стать не просто в повестке дня, а занять первое место в стратегии экономического развития Украины, в привлечении инвестиций и нашего продвижения к Европейскому Союзу", - сказал нардеп.

Напомним, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 года меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.