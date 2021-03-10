Прошло 7 лет с тех пор, как боевики Российской Федерации захватили Верховную Раду и Совет министров Автономной Республики Крым.
Подробнее об оккупации полуострова 2014 года, в частности, как боевики захватили административные здания АР Крым, сообщил в программе «Политика наизнанку» Александр Левченко, экс-заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым.
«Генеральное консульство России было бастионом разведывательной работы и привлечения пророссийских организаций», - рассказывает гость программы.
Он вспоминает, как еще до оккупации, в 2007 году в Севастополе появился представитель мэра Лужкова. Такой ход объясняется тем, что без Севастополя в Симферополе вряд ли получится сделать что-то серьезное.
«Представитель начинает координировать действия в Севастополе, а из Севастополя на весь полуостров», - объясняет Левченко.
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Экс-заместитель отмечает, что в Крыму были определенные структуры, подчинявшиеся власти РФ, соответственно, они помогали и оккупации. В то же время он утверждает, что украинская власть не могла не знать об активном присутствии российских граждан в центре города Симферополь, но по каким-то причинам не отреагировала должным образом.
27 февраля оккупантам удалось захватить административные помещения Симферополя. Тогда же для фоновой поддержки и прикрытия к ним присоединились севастопольские бронетранспортеры. В то же время Левченко говорит, что страха с их стороны не было никакого.
«В Крым было заведено самых "отпетых негодяев", которые уже были в Грузии, Приднестровье, то есть прошли много горячих точек», - говорит Левченко.
Насколько долго оккупанты смогут продержаться, они не знали. Поэтому Левченко называет события того дня тестом для Украины.
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Ранее Politeka сообщала о том, что оккупация Крыма увеличила влияние РФ в Черном море.