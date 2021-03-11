26 февраля СНБО ввела стратегию деоккупации Крыма. Также был рассмотрен вопрос ускорения процесса правосудия в отношении преступлений, совершения государственной измены, дезертирства, сотрудничества с террористами или террористической деятельности, нарушение присяги.

В программе «Политика наизнанку» экс-заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым Александр Левченко рассказал о перспективах Украины относительно деоккупации Крыма.

«Если мы подробно разберемся как мы потеряли Крым, то проще будет смоделировать как вернуть. Совет нацбезопасности и обороны принял стратегию деоккупации полуострова. Понятно, что речь идет не о военном компоненте. Мы должны понимать, что в той ситуации, в которой находится Украина – деоккупация полуострова военным путем невозможна», - заявил Левченко.

По мнению эксперта, деоккупация Крыма военным путем опасна для национальных интересов Украины. Также Украина имеет арсенал средств, который надо начать использовать интенсивнее, а именно отдельные санкции международного сообщества по Крыму.

Также, следует отметить, что существуют отдельные санкции, связанные с оккупацией Крыма, не взаимодействующие с санкциями по отношению оккупированных Луганска и Донецка.

«Чем больше Киев предлагает инициатив по деоккупации Крыма в дипломатическом и политическом измерениях, тем больше международное сообщество будет откликаться на то, что эти инициативы не дают результатов и будут подталкивать Кремль к пониманию того, что если они отвечают за свои действия и готовы обсудить деоккупацию, то санкции могут быть ослаблены», - подчеркнул Левченко.

Напомним, Politeka распространяла заявление Снегирева, что «Права справа» выяснила и опубликовала список из 120 итальянцами, находившихся на территории ООС.

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