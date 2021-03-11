На выборах 2019 года новый президент Владимир Зеленский привёл в парламент «Слугу народа», которая стала монобольшинством. Но к нашему времени ситуация существенно изменилась. Может ли появиться новый политический проект?

На этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт свой ответ кандидат юридических наук, адвокат, политолог, ассистент кафедры конституционного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Александр Москалюк.

«Любой новый политический проект будет подстроен под выборы. А до них ещё три с половиной года. Слишком долгий срок, чтобы сейчас начинать создание новой партии. Поэтому для Игоря Коломойского было бы логичнее стараться нарастить своё влияние на «Слугу народа», создавая предпосылки для досрочных выборов», - полагает юрист.

Он напомнил известное высказывание Ленина: «Вчера было рано, завтра будет поздно». По мнению Москалюка, олигарх упустил тот момент, когда ему следовало сменить «команду».