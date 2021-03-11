Президент Украины Владимир Зеленский должен вмешаться в критическое игнорирование властью условий меморандума о возобновляемой энергетике, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию

Об этом говорится в письме ведущих отраслевых ассоциаций - Европейско-Украинского энергетического агентства, Украинской ветроэнергетической ассоциации и Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

«Президент Украины является гарантом соблюдения Конституции Украины и реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе. Невыполнение условий меморандума, который был подписан в результате медиации, проводимой Секретариатом Энергетического Сообщества, ставит под сомнение способность страны обеспечить внедрение "Зеленой Соглашения" (Green Deal) и соответствовать европейскому курсу по развитию "зеленой энергетики", как одной из приоритетных отраслей для обеспечения национальной безопасности и устойчивости (sustainability) национальной экономики », - говорится в письме на президента.

Представители инвесторов напоминают, что 10 июня 2020 между ассоциациями, Кабмином и НКРЕКП был подписан Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики в Украине. Среди главных условий - обеспечение выплаты долга на сумму 22,4 млрд грн согласно такому графику - 9 млрд грн до конца 2020 года и остальные 13,4 млрд грн в 2021 году (ежеквартально в размере 3,35 млрд грн).

Также сообщается, что НЭК «Укрэнерго» в декабря 2020 года привлекло кредиты для погашения долгов перед ГП «Гарантированный покупатель» в размере 5 млрд грн от «Сбербанка», 4 млрд грн - от «Укрэксимбанка» и 1.25 млрд грн - от «Укргазбанка» . Первые два транша из этих средств были уплачены в феврале по 3,1 млрдгрн производителям «зеленой» энергии и 3,1 млрд грн «Энергоатома».

«Производители электроэнергии получили 14% вместо 40%, предусмотренных Меморандумом. Напомним, что в 31 марта 2021 (день завершения первого квартала) должны быть выплачены следующие 15% задолженности прошлого года, однако нам не известно об источнике и график уплаты этого транша », - отмечают инвесторы.

Они подчеркивают, что неоднократно обращались с призывом о необходимости выполнения положений меморандума и норм действующего законодательства в части налаживания платежной дисциплины, а также обеспечение выплат имеющейся задолженности, однако все наши письма и обращения остаются без внимания.

«Если платежная дисциплина ГП« Гарантированный покупатель "не будет восстановлена ​​путем обеспечения надежных источников финансирования, это приведет к ряду негативных последствий, которых мы стремились избежать во время переговоров о меморандуме ... Просим вас в полном объеме обеспечить выполнение положений меморандума без каких-либо дальнейших задержек », - говорится в письме в адрес президента.

Также соответствующее письмо было направлено на руководителей Кабмина, Минэнерго, НКЕРКП, Укрэнерго, ЕБРР, Энергетического сообщества, а также Международной финансовой корпорации.

Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что меморандум с производителями "зеленой" энергии выполняется. Он отметил, что есть задержка, но нарушать меморандум и не погашать долги Кабмин намерений нет.

При этом нардеп, сопредседатель межфракционного объединения "Чистая энергия - здоровую окружающую среду" Алексей Гончаренко считает, что Шмыгаль оправдывается о выполнении "зеленого" меморандума, хотя сам нарушает его.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса шныряли обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга.

Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписан 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.