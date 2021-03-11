Импортируя электрическую энергию из Белоруской АЭС, Украина помогает режиму Лукашенко расплачиваться по долгам перед Российской Федерацией

Об этом заявил член координационного совета белорусской оппозиции, лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

«Украина таким образом еще и дотирует российский бюджет. Как известно, атомная электростанция была построена за кредиты, полученные Лукашенко. И за эти кредиты нужно рассчитываться. И как клиент неплатежеспособен, то продавая электроэнергию в Украину он будет иметь возможность переводить расчеты по долгам перед Кремлем», - сообщил оппозиционер в эфире телеканала «Украина24».

Он подчеркнул, что Белорусская АЭС, которую Украина решила финансово поддерживать, была построена с рядом ошибок и нарушений.

«Вплоть до того, чтобы пришлось менять корпус реактора перед установкой. Так и в процессе эксплуатации постоянно возникают какие-то внештатные ситуации. И это такая мина замедленного действия. Ведь ваша страна и наша страна прекрасно знают о наследии Чернобыля и не хотелось, чтобы эта ситуация повторилась в современности», - добавил Губаревич.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт достигли 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.