Новая редакция скандального законопроекта 4167 "О промышленном загрязнении" 10 марта будет рассмотрена на заседании экологического комитета Верховной Рады

Несмотря на то, что после провала голосования 19 февраля, он должен был быть доработан с учетом замечаний депутатов, текущий вариант документа содержит лишь минимальные изменения.

Об этом пишет сайт Экополитика, передает Оbozrevatel.com.

Как пишет СМИ, в новой редакции понятие "интегрированное разрешение" заменили на понятие "интегрированного природного разрешения"; подача заявления на получение интегрированного разрешения будет происходить только в электронном виде; на этапе внесения изменений в интегрированное разрешение будут проводить общественное обсуждение; финальное решение о выдаче интегрированного разрешения будет принимать Минприроды. Кроме того, предусматривается установление средств автоматизированного мониторинга выбросов, которые в режиме реального времени должны передавать в разрешительный орган информацию о выбросах.

Также в новой редакции уточнены требования для остановки действия интегрированного разрешения; отказать в выдаче интегрированного разрешения не имеют права на основании заключения заинтересованного органа; вдвое увеличены сроки для начала деятельности установки, перед тем, как ее интегрированное разрешение аннулируют; на три месяца увеличены сроки неприменения действия закона к операторам всех видов деятельности.

Однако, к сожалению, не был учтен ряд замечаний. В документе так и не изменили то, что разрешительный орган может устанавливать дополнительные требования для предприятий, если применение НДТМ не позволяет достичь установленных нормативов.

Напомним, Верховная Рада 16 февраля провалила голосование и отправила на доработку законопроект №4167 "О предотвращении, уменьшение и контроле промышленного загрязнения".

Законопроект крайне негативно восприняли представители бизнеса. В частности, документ раскритиковали в Европейской бизнес-асоциации, "Укрметалургпроме" и Федерации работодателей Украины. По мнению экспертов, законопроект противоречит Директиве 2010/75/ЕС.

В частности, председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник считает, что принятие законопроекта №4167 уничтожит промышленность, если власть не предложит инструменты для финансовой поддержки.

В то же время экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.