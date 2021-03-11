В программе «Суть событий» журналистка Екатерина Котенкова рассказала о деталях наложения санкций на Коломойского.

«Все слышали о санкциях США против Коломойского. Полоса неудач. Будет ли агрессия с его стороны? Думаю не будет. Вот смотрите, он сейчас в сложной ситуации. Покинуть Украину сейчас не может, поскольку опасается ареста. Он понимает, в частности, что НАБУ начало активно работать по руководителям "ПриватБанка", которые были соучастниками доведения банка до банкротства вместе с его владельцами», - сказала Котенкова.

Журналистка отметила, что санкционный механизм, который задействовали против Коломойского не приводит к блокированию его активов и счетов в американских банках. Главное последствие этого решения – это запрет въезда в Штаты самого Коломойского и всех известных правительству США его ближайших родственников. Впрочем, это не единственное последствие санкций решение Госдепа. Олигарху стоит готовиться также к отказам в других визах, не только американской. И при этом не исключены финансовые последствия.

«Какие главные основания для санкций? Уверенность в том, что олигарх коррупционер. В США стало понятно, что Коломойского в Киеве никто не контролирует и ограничить его влияние не может. И решать проблему Коломойского надо в Вашингтоне», - подчеркнула ведущая.

Напомним, Politeka распространяла сообщение Котенковой, что за последние 8 лет Китай инвестировал в борьбу с бедностью около 246 млрд долларов.

Ранее Politeka публиковала заявление Котенковой, что премьер обещал снизить тарифы, но на самом деле стоит ждать их роста.