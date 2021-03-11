Согласно декларациям, которые подавали члены Наблюдательного совета УЗ, их зарплаты превышают предусмотренные законом в 30, а у некоторых – почти в 40 раз!

Нет ничего удивительного, что сейчас, когда деятельность УЗ начала проверять Временная следственная комиссия ВР, Наблюдательный совет пытается скрыть неправомерно полученную выгоду и давит на правление УЗ, чтобы отвлечь от себя внимание.

Такое мнение высказал экономический эксперт Борис Кушнирук на своей странице в Фейсбук.

Как указывает эксперт, согласно Постановлению Кабинета министров №668 от 4 июля 2017 года, размер вознаграждений членам наблюдательных советов рассчитывается в соответствии с показателями деятельности госпредприятий – то есть, чем больше предприятие и чем больше у него доход, тем выше зарплаты получают члены Наблюдательного совета.

Однако и здесь есть свои ограничения, объясняет эксперт-для того, чтобы не допустить ситуаций, когда зарплаты в Наблюдательном совете станут вообще заоблачными. Так, согласно Постановлению Кабмина, если чистый доход госпредприятия превышает 20 млрд грн в год, то максимально допустимый размер месячного вознаграждения члена наблюдательного совета может быть не более, чем в 22 раза выше, чем среднемесячная зарплата в отрасли.

"Годовой доход" Укрзализныци " в 2019 и 2020 годах превысил 70 млрд грн, поэтому на него распространяются упоминавшиеся выше нормативные требования. Однако, согласно данным Держаудітслужби, в 2019 году среднемесячные расходы на оплату труда работника «Укрзализныци» составили 11,8 тыс. грн. При этом максимальная месячная оплата вознаграждения члена наблюдательного совета составляла 491,6 тыс. грн. То есть, была в 41,7 раз больше», - подчеркивает экономист.

По его словам, член наблюдательного совета А. Аудицкас задекларировал ежемесячный доход в сумме 412,5 тыс. грн только за февраль 2020 года. Члены наблюдательного совета С. Лещенко и А. Журавлев задекларировали за февраль 2021 года по 332 тыс. грн.

«При этом, среднемесячная зарплата работника «Укрзализныце» составила 12,5 тыс. грн в январе 2020 года, и 11,3 тыс. грн в январе 2021 года. Таким образом, в случае с Аудіцкасом превышение составляет 33 раза, в случае с Лещенко и Журавлевым - 29,4 раза», - посчитал Кушнирук.

Он отметил, что декларации в НАЗК подают только те члены наблюдательного совета “Укрзализныци”, которые являются представителями государства. Но есть достаточные основания полагать, что у так называемых “независимых членов” наблюдательного совета (Ш. Аджунер, Кун, А. Матье) превышение вознаграждения над среднемесячной зарплатой работников “Укрзализныци” явно выше установленного Кабмином коэффициента.

«Интересно, собираются ли члены наблюдательного совета “Укрзализныци” вернуть незаконно полученные суммы компенсации их услуг за 2019-2021 год? При таких обстоятельствах, давление Наблюдательного совета правления “Укрзализныци” (с помощью Временной следственной комиссии ВРУ) может иметь причиной, в том числе, и желание скрыть неправомерно полученную личную материальную выгоду, добиться, чтоб правления “Укрзализныци” не поднимало этот вопрос и не восстанавливало социальную справедливость», - уверен Кушнирук.

Напомним, в январе этого года парламент проголосовал за создание Временной следственной комиссии, чтобы расследовать причины, которые привели к финансовому кризису в УЗ в 2017-2020 годах. Однако вновь созданная ВСК после первого же заседания обратилась с запросом в Кабмин и наблюдательный совет УЗ относительно оценки деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года. При этом на свое заседание представителей правления ВСК не пригласила.

В свою очередь экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил: ВСК не расследует причины критической ситуации в Укрзалізниці, а занимается охотой на ведьм. Ведь вместо того, чтобы взвешенно подойти к ситуации и разобраться, в чем причина провала всех реформ, происходит борьба: одна политическая группировка хочет взять контроль над Укрзализныцей в другой.