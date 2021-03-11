Член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко получил от председателя НКРЭКП Валерия Тарасюка 414500 гривен в ходе предвыборной кампании 2019

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram со ссылкой на отчет НАЗК.

«Знаете сколько стоит Лещенко? 414 тысяч 500 гривен. Проверено Тарасюком. Еще в 2019 году нынешний глава НКРЭКП Валерий Тарасюк заплатил выдающемуся железнодорожнику Сергею Лещенко 414500 грн и то до сегодняшнего дня рвет на себе рубашку и защищает своего спонсора.

Строчит десятки постов и безразлично что в рабочее время и едва с рабочего компьютера Укрзализныци - желание спонсора для Лещенко это святое», - заявил Гончаренко.

После проигрыша на выборах Лещенко решил вернуть средства услугами по пиару и медиа-поддержки.

«Деньги Тарасюк дал Лещенко на депутатскую кампанию, то выборы проиграл, но возвращать 414 500 тысяч как-то надо. Вот один чиновник в Укрзализныце защищает другого чиновника в НКРЭКП, который заплатил несколько сотен тысяч гривен», - добавил нардеп.