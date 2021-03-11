7 лет назад российские вооруженные формирования осуществили оккупацию Крыма.

В программе «Политика наизнанку» экс-заместитель Постоянного Представителя Президента Украины в АР Крым и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Хорватия и Боснии и Герцеговине с 2010 по 2017 Александр Левченко высказал свое мнение относительно событий февраля-марта 2014 года в Крыму.

«Я бы не назвал это аннексией – это попытка аннексии, это оккупация. Последняя аннексия была в 1938 году Германией Австрии, а оккупация Крыма – это «кричащий» случай в современных международных отношениях», - отметил Левченко.

Как отметил Левченко, на русской медали «За возвращение Крыма» указывается дата от 20 февраля 2014 года, параллельна второму расстрелу во время Революции достоинства. Интересный факт, что тогда Янукович был ещё легитимным президентом. Россия фактически вторглась в Украину, когда у власти был человек, которому они доверяют.

«Здесь понятна позиция Кремля: вторгаться в Украину, когда при власти ещё человек, которому они доверяют – некорректно. Итак, Януковича надо было вывести, чтобы он был недоволен, но, еще имея легитимность, смог проговорить что-то в интересах Кремля», - сказал Левченко.

По мнению гостя программы, задумка Кремля была окончательно испачкать репутацию Януковича, чтобы единственным выходом для него было бегство из страны. Затем российские силы вывели Януковича из Украины.

Напомним, Politeka распространяла мнение Мусиенко, что до оккупации Крыма в РФ не было такого влияния в Черном море.

Ранее Politeka распространила мнение Бортника, что Крымская платформа позволит актуализировать тему Украины в целом.