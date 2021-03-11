В своем видеоблоге на Youtube политолог Тарас Загородний рассказал о последствиях санкций на Коломойского.

«Санкции, которые были объявлены господину Коломойскому и его семье, в принципе наложены уже давно на многих наших бизнесменов, олигархов. Де-факто они не могут получить визу в Америку и не могут приезжать», - сказал политолог.

По его словам, несмотря на историю отношений Коломойского с США, активы пока не могут быть арестованы. В противном случае эта ситуация непосредственно коснется президента. Перед Зеленским сейчас стоит трудный выбор, ведь олигарх помог ему пройти к власти. Каждый из олигархата тянет его на свою сторону.

Загородний отмечает, что может быть такое развитие событий: президент все же решится ввести такие санкции на Коломойского, как и на пророссийских политиков. Если развитие событий будет реальным, то главе государства стоит ожидать неприятностей. Олигарху принадлежат промышленные предприятия, где трудоустроены сотни тысяч человек.

«Если остановятся заводы, условно говоря, это вызовет очень плохую реакцию, в том числе и на родине президента. Попытка закрыть канал «1+1» тоже будет иметь достаточно интересные последствия, точнее очень серьезные последствия. Не будем забывать, что «95 квартал» выходит на «1+1»», - резюмировал Загородний.

Недавно Politeka.net сообщала, что либералы предлагают Украине рецепты, которые не работают ни в одной стране.

Так же Загородний рассказал, о отказе МВФ давать кредит Украине.