Если олигархи почувствуют, что их активы в Украине нерентабельны, они могут вывести их из страны, что приведет к тому, что рухнет подпорка и Украина закончится.

Об этом сказал политолог Руслан Бизяев в программе “Романенко Беседы”.

“Надо понять, что как только олигархи почувствуют, что их активы здесь стали нерентабельны, им проще вывести это все и работать там - Украина закончится. Потому что рухнет подпорка. А вот подпорки этой нет - давай говорить о том, как медленно создавать вот эту подпорку”, - сказал Руслан Бизяев.

Он отметил, что при создании подпорки сразу возникает куча вопросов, в частности, Донбасса, работы с электоратом, формирования стратегии, образования и работы с молодежью.

“Адженда (стратегия - ред.) 2030 - это уже стало имя нарицательное во всех нормальных странах. А у нас адженда 2030 - это сколько мы распилим в 2029 году”, - подчеркнул политолог.

По его словам, раньше олигархам было что защищать, а сейчас может сложиться ситуация, что защищать будет нечего. Мир развивается с такой скоростью, что большинство активов олигархов станут нерентабельными в ближайшее время.

“Им не будет потребности что-то защищать”, - добавил Бизяев.

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