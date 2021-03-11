В программе «Политика наизнанку» сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев проанализировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о вероятном возобновлении встреч в «нормандском формате» впервые после почти полуторагодовалого перерыва.

Напомним, глава государства пообещал, что готов встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки» отдельно, если запланированный саммит не состоится. Среди должностных лиц, с которыми собирается общаться Владимир Зеленский, будут президенты Франции, Германии и России - страны, которая прилагает максимум усилий для срыва переговорного процесса.

«По-моему, это контраверсионное заявление Президента Украины», - считает Дмитрий Снегирев.

В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак объявил о новом плане мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Этот документ разработан совместно представителями Украины, Франции и Германии. России только остается его подписать и, соответственно, сдвинуть с мертвой точки процесс прекращения войны.

Однако в Российской Федерации заявили, что впервые слышат об этом плане. А прессекретарь Путина Владимир Песков сообщил, что украинская сторона не выполняет предварительные договоренности в «нормандском формате». Этот политический блок включает в себя имплементацию «формулы Штайнмайера», в том числе проведение выборов на оккупированной территории под наблюдением ОБСЕ, принятие законов об амнистии и об особом статусе отдельных территорий Луганской и Донецкой областей.

«Российская Федерация блокирует проведение встречи в «нормандском формате», переговорный процесс зашел в тупик. Украинская сторона должна искать пути выхода из этой ситуации, предлагать альтернативное развитие событий», - отмечает Снегирев.

Напомним, политолог рассказал, кто спекулирует переговорным процессом вокруг Донбасса.

Раньше Politeka сообщала, что страны Запада усилят давление на Украину и заставят Киев имплементировать "формулу Штайнмайера".

А тем временем флот НАТО зашел в Одессу.