В программе «Политика наизнанку» сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев проанализировал заявление Президента Украины Владимира Зеленского о вероятном возобновлении встреч в «нормандском формате» впервые после почти полуторагодовалого перерыва.
Напомним, глава государства пообещал, что готов встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки» отдельно, если запланированный саммит не состоится. Среди должностных лиц, с которыми собирается общаться Владимир Зеленский, будут президенты Франции, Германии и России - страны, которая прилагает максимум усилий для срыва переговорного процесса.
«По-моему, это контраверсионное заявление Президента Украины», - считает Дмитрий Снегирев.
В то же время руководитель Офиса Президента Андрей Ермак объявил о новом плане мирного урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Этот документ разработан совместно представителями Украины, Франции и Германии. России только остается его подписать и, соответственно, сдвинуть с мертвой точки процесс прекращения войны.
Однако в Российской Федерации заявили, что впервые слышат об этом плане. А прессекретарь Путина Владимир Песков сообщил, что украинская сторона не выполняет предварительные договоренности в «нормандском формате». Этот политический блок включает в себя имплементацию «формулы Штайнмайера», в том числе проведение выборов на оккупированной территории под наблюдением ОБСЕ, принятие законов об амнистии и об особом статусе отдельных территорий Луганской и Донецкой областей.
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«Российская Федерация блокирует проведение встречи в «нормандском формате», переговорный процесс зашел в тупик. Украинская сторона должна искать пути выхода из этой ситуации, предлагать альтернативное развитие событий», - отмечает Снегирев.
Напомним, политолог рассказал, кто спекулирует переговорным процессом вокруг Донбасса.
Раньше Politeka сообщала, что страны Запада усилят давление на Украину и заставят Киев имплементировать "формулу Штайнмайера".
А тем временем флот НАТО зашел в Одессу.