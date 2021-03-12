Семья главы НКРЕКП Валерия Тарасюка открыла 3 новых компании через 5 дней после решения о разрешении на импорт электрической энергии из России и Беларуси.

Об этом сообщил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко со ссылкой на данные Временной следственной комиссии парламента по расследованию причин кризиса в энергетике, передает "Знай".

"У ВСК есть достаточные и веские основания полагать, что все 3 компании, в которых Артем Тарасюк – родной брат председателя НКРЭКУ 21 декабря 2020 года стал директором – на самом деле контролируются председателем НКРЭКУ Валерием Тарасюком. Расширение семейного бизнеса главы НКРЕКП сразу после решения об импорте электроэнергии из РФ может рассматриваться как скрытый взятку», - сообщил нардеп.

Речь идет о компаниях "Рент Менеджмент Сервис", "Минск Плаза 26" и "Рент групп Сервис", которые записаны на бизнес-партнера главы НКРЭКУ Андрея Колупаева.

ВСК направила запросы в Государственную налоговую службу, Нацполицию и СБУ относительно проверки обстоятельств регистрации указанных компаний и происхождения средств для их открытия.

«Отдельно призываю СБУ проверить происхождение средств на предмет связей со страной-агрессором, которую Тарасюк регулярно посещал и в интересах которой открыл импорт электроэнергии. Деятельность группировки топчиновників-коллаборантов в украинской энергетике должна быть прекращена», - подытожил нардеп.

Ранее ВСК обратилась в СБУ для проверки семейного бизнеса главы НКРЕКП в энергетической сфере. В частности депутаты обнаружили три компании Валерия Тарасюка, которые на протяжении 2019-2020 годов занимались торговлей электрической энергией и получали государственные контракты.