Национальный регулятор НКРЭКУ не разобрался в ситуации с дефицитом угля во время повышенной нагрузки на энергосистему в январе-феврале 2021 года и оштрафовал тепловые электростанции абсолютно необоснованно.
Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса.
«Считаем наложения штрафов на генерирующие компании необоснованным и непродуманные решения так Регулятором не были учтены объективные факторы, имеющие принципиальное значение для оценки данной ситуации», - сообщили в Федерации работодателей.
В организации отметили, что регулятор ошибочно не принял во внимание объективные факторы, которые повлияли на ускоренное срабатывание накопленных перед отопительным сезоном рекордных запасов угля.
В частности, речь идет о повышенной минимумом 50% нагрузке на тепловую генерацию в 4 квартале по сравнению с прогнозным балансом и срыв ремонтной кампании на атомных энергоблоках, которые оказались не готовы нести нагрузку в осенне-зимний период.
Напомним, в начале марта НКРЭКУ решила оштрафовать все компании тепловой генерации по обвинению в несоблюдении минимальных запасов угля.
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Регулятор обвинил компании в том, что во время пиковых нагрузок ТЭС якобы не соблюдали формальное требование сохранять минимальные запасы угля, а работали на полную мощность и сжигали весь доступный уголь, чтобы не допустить веерных отключений.