Соединенные Штаты Америки не заигрывают с украинским олигархом Игорем Коломойским, поскольку перед тем, как ввести против него санкции, они арестовали всю его недвижимость в США.

Об этом сказал дипломат Вадим Трюхан в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

Дипломат отметил, что США не заигрывают с Игорем Коломойским, поскольку они перед введением санкций арестовали всю его недвижимость в Штатах.

"Американцы, перед тем, как вводить санкции против Коломойского, они арестовали всю его недвижимость в США. Там огромные дома, офисные центры там есть. Не будем сейчас все это перечислять. То есть, их фемида начала работать еще на территории США", - сказал Вадим Трюхан.

Он удивился тому, что США ввели санкции против Коломойского в связи с его пребыванием в должности губернатора Днепропетровской области.

"Мне кажется, в его биографии это самое светлое пятно. Когда он действительно помог отстоять ряд областей. Не только, кстати, Днепропетровскую. Он задал тон в вопросе создания территориальных батальонов и так далее. Могли бы найти за "ПриватБанк", или еще что. Здесь есть вопросы, но это американцы. Они даже Аль Капоне посадили за неуплату налогов, а не за убийство", - добавил Трюхан.

По его словам, если бы не санкции и влияние США - Игорь Коломойский мог бы договориться с президентом Владимиром Зеленским.

"А так - нет. То есть, в данном конкретном случае Зеленский стоит перед выбором - или стать нерукопожатым в Вашингтоне, или же все-таки пытаться как-то даже лавируя (он будет лавировать), но проводить ту линию, которая, скажем, не диктуется - не рекомендуется ему как ключевая. В качестве основной. Со стороны наших американских друзей. Поэтому на договоренность он не пойдет. Но он и не является гарантом любой договоренности. Даже если договорится - он не сможет ее выполнить", - подчеркнул дипломат.

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