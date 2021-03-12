В программе «Политика наизнанку» сопредседатель общественной инициативы «Права справа» и военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал о дезинформационных сообщениях в СМИ.
«Сейчас на территории квазиобразований работает комиссия с территории РФ. Российские военные проверяют потенциал двух армейских корпусов. По разной информации, личного состава насчитывается до 70%, то есть нехватка личного состава среди боевиков. Со стороны РФ идет отработанный сценарий – повышение зарплаты боевикам армейских корпусов», - сказал Снегирев.
По словам эксперта, РФ повысила зарплату боевикам на 5 тыс рублей, что для так называемых «ЛДНР» является достаточно «грубыми» деньгами.
«Подобный факт опровергает еще одну дезинформацию, которая сейчас гуляет по украинским СМИ – уменьшение финансирования квазиобразований со стороны РФ. Если эти «информационные качели» дело рук советников президента, то подобная аргументация говорит о низком профессиональном уровне людей, готовивших подобный материал и об отсутствии понимания происходящего на оккупированных территориях», - заявил ведущий.
Как отметил эксперт, подобные случаи не идут на пользу украинской стороне. И если это сценарий российских спецслужб, тогда собственно Службе безопасности нужно дать ответ, почему на украинском информационном пространстве Россия может проводить психологически информаций операции с целью дестабилизации политической ситуации в Украине.
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«Согласитесь, активное и массовое продвижение украинскими СМИ информации о возможном наступлении со стороны боевиков никоим образом не способствует повышению доверия к украинскому правительству», - подчеркнул Снегирев.
Напомним, Politeka публиковала заявление Левченко, что в той ситуации, в которой находится Украина, деоккупация полуострова военным путем невозможна.
Ранее Politeka распространяла, что Левченко рассказал подробнее об оккупации административных зданий.