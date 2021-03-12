Политолог Тарас Загородний в своем видеоблоге на Youtube поделился своими мыслями относительно нового мирного плана Донбасса.

По его словам, концепция мирного плана совсем непонятна. Есть вероятный план Б, который не сработает без плана А. Это все потому, что Россия противодействует любым переговорам и выполнением обязательств.

«Для этого, конечно, нужно было полтора года «протаскаться» по переговорам и это понять», - рассказал Загородний.

Политолог говорит, что процесс переговоров до сих пор на том же месте. Условия соглашения, которое было подписано 5 лет назад, не выполнены РФ. Это выполнить нереально, ведь Украина хочет получить контроль над границей, затем провести выборы, а дальше уже выполнения политической части.

«Россия же следует Минским соглашениям и требует, чтобы они исполнялись с точностью как они написаны. Тут вопрос в том, что либо нам нравятся Минские соглашения и мы следуем им, либо нам не нравится и мы требуем их переподписания. Поэтому, судя по всему, мы опять в тупике. Почему такие резкие телодвижения начинаются? Но это больше я связываю с тем, что существует давления со стороны наших американских партнеров», - резюмировал Загородний.

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