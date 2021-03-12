Продолжая работать в формате приспособления, Украина рискует скатиться быстрыми темпами до государства с провинциальными интересами.
Так в программе «Культ личности» заявил политолог Андрей Ермолаев.
По мнению Ермолаева, сейчас Украине прежде всего стоит заняться политикой национального проектирования. По его наблюдениям, в сфере формирования национальных интересов Украины и стратегирования сейчас происходит концентрация, осмысление и даже определенная дезориентация из-за перехода. «Вот, когда происходит переход, действительно кажется, что надо, как часто говорят политики, менять приоритеты», - отмечает он.
Причиной этому является пребывание государства в так называемой серой полосе: военный конфликт на востоке, гибель большого количества людей и потеря активов - все это вредит национальным интересам. В то же время, если остановиться на нынешних позициях - политике баланса и выживания - «мы очень быстро скатимся в страну с интересами провинции», - считает эксперт.
Ермолаев объясняет, что предполагает позиция провинции: это концентрация государственной политики на экспорте сырья и рабочей силы на международный рынок для обеспечения своего выживания. «Его можно с пафосом и цветочками расписывать, но в реальности это будет национальный интерес приживальщика и выживали», - считает он и добавляет, что это негативно повлияет на настроения и сознание общественности.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Ольга Сумская в лосинах показала их с Борисюком роскошную спальню, размеры впечатляют: "Радуюсь..."
Елизавета ІІ "расправилась" с Меган Маркл после скандального интервью: появилось фото
Горячий Волк на шоу "Маска" заставил Полякову открыть рот от восторга, украинцы его разгадали: "По движениям это..."
Сын 91-летнего Чапкиса показал, в каких условиях живет его отец после свадьбы с молодой: "Красное белье и..."
Напоминаем, Ермолаев рассказал, что Украина сделала ставку на новые сферы деятельности.
Ранее Politeka сообщала о том, что, по оценке эксперта, украинская власть взяла курс на стагнацию.