Продолжая работать в формате приспособления, Украина рискует скатиться быстрыми темпами до государства с провинциальными интересами.

Так в программе «Культ личности» заявил политолог Андрей Ермолаев.

По мнению Ермолаева, сейчас Украине прежде всего стоит заняться политикой национального проектирования. По его наблюдениям, в сфере формирования национальных интересов Украины и стратегирования сейчас происходит концентрация, осмысление и даже определенная дезориентация из-за перехода. «Вот, когда происходит переход, действительно кажется, что надо, как часто говорят политики, менять приоритеты», - отмечает он.

Причиной этому является пребывание государства в так называемой серой полосе: военный конфликт на востоке, гибель большого количества людей и потеря активов - все это вредит национальным интересам. В то же время, если остановиться на нынешних позициях - политике баланса и выживания - «мы очень быстро скатимся в страну с интересами провинции», - считает эксперт.

Ермолаев объясняет, что предполагает позиция провинции: это концентрация государственной политики на экспорте сырья и рабочей силы на международный рынок для обеспечения своего выживания. «Его можно с пафосом и цветочками расписывать, но в реальности это будет национальный интерес приживальщика и выживали», - считает он и добавляет, что это негативно повлияет на настроения и сознание общественности.

Напоминаем, Ермолаев рассказал, что Украина сделала ставку на новые сферы деятельности .