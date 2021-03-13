Регистрационная палата Великобритании приняла решение прекратить деятельность британского отделения Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД» (The Elena Pinchuk AntiAIDs Foundation) с 16 марта

Соответствующее решение обнародовано 8 марта на сайте британского правительственной регистрационной палаты Companies House.

Основанием для прекращения работы Фонда стало заявление его владельца Елены Пинчук и директора Ольги Рудневой от 7 и 8 декабря 2020 года. Учредитель и директор Фонда обратились к местным властям с просьбой исключить фонд из британского реестра.

В конце декабря 2020 году власти Британии сообщили, что окончательное решение о прекращении работы фонда будет принято в течение 2 месяцев.

После роспуска фонда, все имущество и права, которые у него остались, в том числе находящиеся в его доверительном управлении, будет передано в собственность британской короны.

Согласно последней обнародованной финансовой отчетности фонда, его доход за 2018 год составил 38,9 тыс. долларов, за 2017 - 50,9 тыс. долларов.

Напомним, фонд «АнтиСПИД» Елены Пинчук был учрежден в Лондоне в октябре 2010 года. В Украине благотворительная организация «Фонд Елены Пинчук» зарегистрирована еще в 2003 год. Ее учредителями указаны олигарх Виктор Пинчук, его жена Елена Пинчук и Михаил Туманов.

С 2016 года основной бизнес Виктора Пинчука компания «Интерпайп» находится в сложном финансовом положении после введения Россией пошлин на ввоз железнодорожных колес из Украины.

В марте 2021 года украинского издание Forbes обнародовано рейтинг миллиардеров, согласно которому Виктор Пинчук за последний год нарастил состояние в 1,7 раза – до 2,5 млрд долларов.