Член Временной следственной комиссии по оценке состояния “Укрзализныци” Александр Сухов сообщил, что 18 марта состоится следующее заседание комиссии, на котором должен присутствовать глава правления госкомпании Владимир Жмак.

“У нас было одно заседание, на котором мы заслушивали министра инфраструктуры Владислава Криклия и главу набсовета, ни у Жмака, ни у кого-либо другого мы в тот день пояснения не отбирали, а планировали это сделать в следующий четверг, 18 марта. У нас запланировано заседание, куда мы пригласили Жмака и других лиц”, — сообщил нардеп.

Также он уточнил, что деятельность ВСК разделена на блоки и каждый ее участник отвечает за свое направление.

“Я, например, занимаюсь правоохранительной деятельностью — все, что связано с уголовными производствами. И на первом заседании мы еще не получили ответы, на которые мы направили запросы. Запросы мы делаем для того, чтобы в этом разобраться, а не так, что к нам придет каждый работник и будет предоставлять информацию”, — рассказал Сухов.

Напомним, 11 марта директор по коммерческой работе и логистике АО "Укрзалізниця" Ираклий Эзугбая заявил о своем уходе из компании. Решение принято в связи с давлением на правление и блокированием реформы госмонополии.

Как сообщали СМИ, в конце декабря 2020 года правление УЗ заявило о старте реформирования компании и создании отдельных бизнес-вертикалей. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры.

В начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзалізниця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.