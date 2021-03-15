Forbes обновил рейтинг миллиардеров Украины за последний год.

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Парадокс нынешнего времени состоит в том, что на фоне разговоров об экономических проблемах олигархов, они, наоборот, существенно приросли миллионами и миллиардами своих состояний:

Виктор Пинчук с 1,4 до 2,5 млрд.дол.;

Константин Жеваго с 1,1 до 2,1 млрд. дол.;

Игорь Коломойский с 1 до 1,8 млрд.дол.;

Геннадий Боголюбов с 1,2 до 1.7 млрд.дол.;

Петр Порошенко с 1,4 до 1,6 млрд.дол.;

Вадим Новинский из 810 млн. до 1,4 млрд. дол.…

И это в условиях тотального уменьшения доходов малого и среднего бизнеса и обеднения простого народа. По данным международных организаций количество бедных людей в Украине уже достигает около 50%, то есть около 19 миллионов человек.

Наибольшим цинизмом является факт властного и медиа обоснований насущной потребности увеличения тарифов в 2021 году, которые формируют монополии вышеупомянутых олигархов.

Попутно напомню, что вопреки антимонопольным ограничениям олигархи прирастают новыми медиаресурсами: один олигарх создает новые каналы, Порошенко официально покупает еще один канал?!

Заработки на войны называют мародерством, а в условиях пандемии - это типичное карантинное мародерство!

Итак, борьба с монополизмом в экономике, медиа, а соответственно и в политике - это единственный путь к уничтожению олигархической модели развития Украины.