Forbes обновил рейтинг миллиардеров Украины за последний год.
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.
Парадокс нынешнего времени состоит в том, что на фоне разговоров об экономических проблемах олигархов, они, наоборот, существенно приросли миллионами и миллиардами своих состояний:
Виктор Пинчук с 1,4 до 2,5 млрд.дол.;
Константин Жеваго с 1,1 до 2,1 млрд. дол.;
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Игорь Коломойский с 1 до 1,8 млрд.дол.;
Геннадий Боголюбов с 1,2 до 1.7 млрд.дол.;
Петр Порошенко с 1,4 до 1,6 млрд.дол.;
Вадим Новинский из 810 млн. до 1,4 млрд. дол.…
И это в условиях тотального уменьшения доходов малого и среднего бизнеса и обеднения простого народа. По данным международных организаций количество бедных людей в Украине уже достигает около 50%, то есть около 19 миллионов человек.
Наибольшим цинизмом является факт властного и медиа обоснований насущной потребности увеличения тарифов в 2021 году, которые формируют монополии вышеупомянутых олигархов.
Попутно напомню, что вопреки антимонопольным ограничениям олигархи прирастают новыми медиаресурсами: один олигарх создает новые каналы, Порошенко официально покупает еще один канал?!
Заработки на войны называют мародерством, а в условиях пандемии - это типичное карантинное мародерство!
Итак, борьба с монополизмом в экономике, медиа, а соответственно и в политике - это единственный путь к уничтожению олигархической модели развития Украины.