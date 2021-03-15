Украина готовится ограничивать производство электроэнергии на АЭС и из возобновляемых источников, сохраняя при этом возможность для импорта тока из России и Беларуси
Об этом заявила народный депутат («Слуга народа») Людмила Буймистер.
"Сегодня после двухдневной паузы в Украину вновь возобновлен импорт из Беларуси. Еще вчера системный оператор предупреждал украинские атомные электростанции о возможных ограничениях, а сегодня мы закупаем ток с атомной электростанции в Беларуси. Выходит на выходных Украина готова останавливать собственные АЭС, чтобы с понедельника открыть импорт», - сообщила нардеп.
С начала года только прямые убытки украинских производителей от импорта российского тока составили 900 млн гривен
"В целом потери энергосистемы от импорта уже достигают миллиардов гривен. Энергорынок на пороге нового кризиса, в который его толкает некомпетентный регулятор. В очередной раз призываю СНБО вмешаться в ситуацию и остановить поставки российской электроэнергии в Украину», - подчеркнула Буймистер.
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Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.