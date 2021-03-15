Обвинения от общественных организаций в адрес компании ДТЭК относительно низких запасов угля на тепловых электростанциях безосновательны
Об этом говорится в сообщении Антимонопольного комитета, который отказался рассматривать идентичные заявления от заинтересованных активистов.
«В последние недели в Антимонопольный комитет поступают обращения относительно действий группы компаний «ДТЭК»... Заявления, которые уже поступили в АМКУ, не содержащих информации и объяснений относительно возможности негативного влияния на права и интересы заявителей, вызванных уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС и выходом энергогенерирующего оборудования в аварийные ремонты.
Следовательно, такие заявления органами Комитета не могут быть рассмотрены", - говорится в сообщении АМКУ.
В комитете подчеркнули, что обращения по существу и содержанию идентичны.
В то же время АМКУ вопреки выводам НКРЕКП, которая уже оштрафовала генерирующие компании в несоблюдении требований по минимальным запасам угля, решил самостоятельно исследовать причины и последствия уменьшения запасов угля на ТЭС в осенне-зимний период 2020-2021.
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«АМКУ по собственной инициативе расследует вопрос, связанный с уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС, и выясняет, повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование», - говорится в сообщении.
Напомним, в конце февраля и начале марта НКРЕКП обвинило государственные и частные генерирующие компании в несоблюдении формальных требований относительно минимальный запасов угля. В то же время ТЭС сообщили, что не ограничивали работу блоков, работать максимальным состоянием оборудования и использовать все имеющееся на складах уголь для недопущения веерных отключений потребителей.
Также в начале марта телеканал ICTV олигарха Виктора Пинчука сообщил, что общественная организация «Лига Антитрасту» обратилась в АМКУ с обвинениями в адрес тепловых электростанций компании ДТЭК Энерго».