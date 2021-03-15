В эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» политолог Алексей Якубин рассказал об обратной стороне сотрудничества Украины с США

По его словам, Америка играет роль фигуры молчания. Ситуация в Украине не комментируется. Звонок Джо Байдена Владимиру Зеленскому не поступал.

«Более того, мы видим, что, в принципе, украинскую тему если комментируют, то комментирует госсекретарь США Блинкен и комментирует, что вроде «мы будем помогать», и так далее. И вот уже и по санкциям тоже, по поводу некоторых отдельных украинских граждан. Но нет комментария по поводу того, что США хотят присоединиться к Крымской платформе, представим себе, хотя мы слышим, что как бы пригласили Байдена на 30-летие независимости Украины», - сказал Алексей Якубин.

Он добавляет, что открытие Крымской платформы накануне Дня независимости 23 августа неплохая возможность, чтобы пригласить лидеров стран, которые просто так бы не посетили событие.

Политолог говорит, что сейчас администрации США симпатизирует Европейский Союз, поэтому участие в Нормандском Формате нежелательно. Со стороны это выглядело бы так, будто Франция и Германия не смогли решить конфликт. Если бы Америка действительно стремилась присоединиться, то давно бы это сделала. Штатам удобнее присутствовать и влиять на процесс, но де-юре не формализовать свое участие.

Ранее, как сообщает Politeka, Алексей Якубин дал прогноз относительно того, чего Украине следует ждать от президентства Джо Байдена.

Также он указал на ошибку, которую допустил президент Зеленский в ходе встречи с патриархом Варфоломеем.