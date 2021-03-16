Досрочный роспуск парламента в 2007 году был неконституционным и для этого не было ни одного законного повода.

Об этом сказал политолог Кость Бондаренко в программе Руслана Бизяева “Культ личности”.

По словам Костя Бондаренко, досрочный роспуск парламента и выборы нового в 2007 году были неконституционными.

“Конечно, он был неконституционен, но в то же время как раз я очень хорошо помню, как сторонники Балоги и Ющенко всячески на всех ток-шоу пели одну и ту же мантру, что важна не буква закона, важен дух закона. И если мы что-то не прочитали в Конституции, если чего-то нет в Конституции, то это не значит, что этого не может быть. Соответственно, президент Ющенко подписал указ о роспуске парламента, который сформировал коалицию, поскольку этот парламент, как утверждалось сторонниками Ющенко, не соответствует чаяниям большей части населения”, - сказал политолог.

Он отметил, что парламентский кризис уже ощущался в воздухе, но говорить о том, насколько это соответствовало настроениям, было сложно.

“Реально оснований, конституционных оснований для роспуска парламента не было. Были прописаны в Конституции положения, согласно которым парламент можно было бы распускать только в конкретных случаях: если парламент не собирается на протяжении 30 дней, если парламент не может внести на рассмотрение президента кандидатуру премьер-министра… Но что касается этой ситуации - как раз не было ни единого повода для того, чтобы распустить парламент. И именно тогда прибегли именно к такому варианту, когда принято было решение о сложении мандатов депутатами”, - подчеркнул Бондаренко.

Как сообщала Politeka, Ковальчук заявил, что надо объяснить людям, кому выгоден кризис КСУ.

Также Politeka сообщала, что Конституционный суд рассмотрит дело о неконституционности действующего состава НКРЭКУ в письменном производстве.