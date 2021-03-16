Атомные и угольные электростанции в Украине вынуждены останавливать работу из-за схем импорта электрической энергии из России и Беларуси

Об этом заявила народный депутат ("Батькивщина" Юлия Тимошенко

«Мы имеем вдвое большие возможности генерировать электроэнергию, чем сегодня потребляем. У нас простаивают наши атомные блоки, у нас нет рынка сбыта для нашей тепловой электроэнергии. А в это время вместо того, чтобы правильно построить наше производство, берут и завозят по импорту электроэнергии из России и Белоруссии, закрывая наши собственные мощности», - отметила нардеп в эфире в эфире телеканала «Україна24».

Импорт электроэнергии из России и Беларуси в условиях профицита собственных генерирующих мощностей политки назвала абсурдом.

По ее словам у президента есть достаточно полномочий, чтобы буквально за 1 час прекратить весь беспорядок с импортом электроэнергии из России и Беларуси.

«Достаточно одного часа рабочего времени президента для того, чтобы прекратить весь беспорядок с ввозом и поставкой электроэнергии по импорту, что абсолютно недопустимо. Сегодня у президента в руках все абсолютно власти – правительство, силовики, все регуляторы, большинство в парламенте, есть все инструменты», - заявила Тимошенко.

Напомним, Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.