Интересная дискуссия, которая сейчас ведется в средствах массовой информации связана с борьбой за пост главы Верховной Рады. Позиционирование Стефанчука, как очень важного человека, привлекло внимание к его персоналии. Хочется, чтобы период кумовства и родственных связей наконец закончился в Украине. Об этом заявил в своем видеоблоге на Youtube украинский политик Николай Томенко в программе Tomenko online.

«Поскольку, неоднократно озвучено, сегодня есть серьезный конфликт, между президентом и председателем Верховной рады Разумковым, Зеленский приглашает к себе первого заместителя Стефанчука и считает, что он правильный от «Слуги народа» председатель Верховной Рады», - сказал политик.

Томенко высказался, что с формальной точки зрения, нет возможности освободить Разумкова и набрать 226 голосов народных депутатов за Стефанчука. Такое позиционирование Стефанчука, как очень важного человека, привлекло внимание к его персоналии. Со средств массовой информации, есть оппоненты Стефанчука, очевидно и сторонники Разумкова, которые описывают интересный политический background.

«Он символизирует, по моему мнению, такую ​​плохую политическую традицию, которую пообещал президент, что он победит - кумизм, брежневизм, родство в системе политики. У нас были братья Клюевы, братья Литвины, брат и сестра Левочкины. То есть такая история у нас давно и хотелось бы, чтобы эта семейственность закончилась», - рассказал Томенко.

Политик сказал, что вся эта дискуссия позволила заглянуть в интересную семью Стефанчуков. Старший Стефанчук и младший приехали в Киев с Хмельниччины по приглашению первого вице-премьер-министра Степана Кубива, который сейчас в команде «Европейской солидарности», и сногсшибательно начали делать карьеру. С подачи правительства, президент Порошенко старшего Стефанчука сделал заслуженным деятелем науки и техники, а младшего - заслуженным юристом Украины.

«После того, как они стали депутатами и вошли в команду Зеленского, они начали активно продвигать своих людей в различные вузы и в системе академии наук. Как выяснилось, недавно академия правовых наук сделала Стефанчука старшего академиком этой академии. А младшего Стефанчука, эта академия через свои институты, сделала доктором юридических наук», - отметил политолог.

Томенко рассказал, что жены Стефанчуков занимают серьезные должности на юридическом факультете в Киевском университете. Одна - заведующая кафедрой, а вторая - профессор. Создается впечатление, что эта семья пытается внедриться в систему киевских вузов или академий. Хочется, чтобы этот период, родственных связей и кумовства в Украине, наконец-то закончился.

Недавно Politeka.net рассказывала, что богатства украинских олигархов рекордно выросли.

Также ранее Томенко объяснил, почему украинцы не спешат вакцинироваться.