В эфире программы «Романенко. Беседы» политический и социальный философ Владимир Шимальский рассказал о том, как в современном обществе государство манипулирует сознанием людей.

По его словам, класс социально незащищенных возникает из-за возможности новейших технологий управлять сознанием людей. Различные мощные и транснациональные корпорации, государства и наши политики манипулируют гражданами. 10-20 лет назад о манипуляции такого уровня не могла идти речь.

«Посмотрите, что происходит в Китае. В Китае ты подпадаешь полностью под власть государства. Вот как говорит Юрьев (российский предприниматель, - ред.). У него есть хороший термин – маршрутизация твоего поведения и мышления задается жестким алгоритмом. Если ты хороший, нормальный, лояльный к государству человек, у тебя есть бонусы, если ты проявил себя недолжным образом, какую-то лажу сделал - ты не сможешь даже на транспорте передвигаться городском», - говорит Шимальский.

Эксперт рассказывает, что Евгений Юрьев привел неплохой пример с собакой. Ей запрещали заходить в дом и она постоянно охраняла у порога. Собака не сдалась и все же прошла в дом: сначала залезает на порог, потом предбанник. Далее ведет себя так, что заходит в гостиную, а потом оказывается и на кровати.

«Вот это пример о том, как движется государство современное. То есть 1984 оруэлловский — это завтрашний день. Надо быть готовым противостоять этому», - заявил Шимальский.

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