Сомнительно, что расследование «Bellingcat» будет каким-то прорывом. Но до сих пор не закрытым остается вопрос, в ком может быть уверен президент Украины.

По этому поводу высказал свое мнение в программе «Романенко. Беседы» Андрей Золотарев, политолог и руководитель центра «Третий сектор».

«Гордон поймал хайп, он все-таки профессиональный медийщик, знает, как ударить в нужное время, в нужном месте, чтобы на тебя 24 часа ссылались и цитировали», - отмечает гость программы. С другой стороны, он не удивлен такому развитию событий и, учитывая киевские связи болгарского журналиста-расследователя издания «Bellingcat» Христо Грозева, считает это не более чем политической технологии.

Но политолог сомневается в готовности президента Украины Зеленского в этом деле отказаться от главного помощника. По его словам, президент сегодня может быть уверенным в двух политических фигурах - это Ермак и Тимошенко.

В то же время Андрей Золотарев отмечает эффективность работы Тимошенко с проблемными вопросами. Например, он говорит о результатах выборов, в том числе их улучшении. «Поскольку то, на что могли рассчитывать "Слуги народа" по итогам выборов, было намного меньше того, что они получили после подведения итогов», - объясняет эксперт. Он также отмечает занятие высоких должностей и ослабление конфликта между столицей и регионами по сравнению с осенью.

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