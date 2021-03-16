7 лет прошло от незаконного крымского референдума
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает "Знай". Далее приводим слова автора без комментариев.
Январь-февраль 2014 года - в Крыму за вмешательство России идет активная подготовка к выходу из состава Украины;
5 февраля 2014 г. - мое выступление в Верховной Раде Украины с предложением начать процедуру роспуска ВР Крыма;
5 февраля - 6 марта 2014 г. - тогдашние руководители Украины убеждают меня и украинское общество в собственной способности договориться с руководством Крыма исключительно политическими методами (Председатель ВР Владимир Рыбак до 22 февраля, с 22 февраля - Александр Турчинов, с 27 февраля - премьер-министр Арсений Яценюк).
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Одновременно между лидерами политических партий, которые пришли к власти после Революции Достоинства происходят торги по партийным квотам в назначении должностных лиц.
6 марта - ВР Крыма назначает референдум на 30, затем на 25 и окончательно на 16 марта 2014 года;
7 марта-и. о. Президента, председатель ВР Украины А. Турчинов обращается в Конституционный Суд Украины относительно незаконности действий ВР Крыма и незаконности референдума;
14 марта - КС Украины принимает решение о нелегитимности крымского референдума и незаконности действий ВР Крыма;
15 марта - ВР Украины принимает решение о роспуске Верховной РАДЫ Крыма;
16 марта - происходит незаконный, нелегитимный рефеоендум в Крыму.
Как видим, не только агрессивные и оккупационные действия путинской России, но и преступное бездействие властей Украины позволили Верховной Раде Крыма назначить и провести референдум!
Именно поэтому, сейчас стоит не забывать об исторических уроках оккупации Крыма путинской Россией и бездействии чиновников Украины, за которую они должны нести ответственность!