Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о непростых отношениях Коломойского с США и объяснил, какими могут быть причины американских санкций против него.

Он рассказал, что в прошлую пятницу государственный департамент США заявил о том, что они вносят в санкционные списки Игоря Коломойского и его семью. Санкции ограничиваются пока что только лишением права посещения США, то есть, американцы, фактически, отозвали Коломойскому и его семье визы. Бортник считает, что хоть история на первый взгляд прозрачная, но нельзя не вспомнить, в каких сложных отношениях находится Коломойский с американским правосудием и политическим истеблишментом.

«Идет борьба исков в американских судах США пытается национализировать активы Коломойского на своей территории, прежде всего это разного рода офисная недвижимость, обвиняя его в том, что эти активы были приобретены за отмытые, незаконно выведенные средства вкладчиков Приватбанка. Коломойский подал встречный иск и требует у США компенсацию 30 млн долларов за то, что США нарушили конвенцию по защите прав инвесторов, которая существует между США и другими государствами», - говорит политолог.

Он допускает, что у Коломойского была надежда, что при демократах можно будет вернуться к старой дружбе и старым добрым договоренностям, но этого не случилось. И сегодня уже администрация демократов посылает сигналы ОП Украины в отношении того, что Коломойский им не друг.

«Почему так случилось сложно достоверно сказать, но я не исключаю, что в этой борьбе за Приватбанк Коломойский вышел за определенные рамки, атакуя антикоррупционную структуру западных партнёров, НАБУ, САП, ВАСУ, атакуя позиции МВФ и западных кредиторов, которые поддержали национализацию Приватбанка. Мне кажется, что Коломойский вышел за рамки позволенного для политического маневра и, как итог, все стороны сегодня считают, что те договорённости разрушены, они больше сегодня не функциональны», - считает Бортник.

Политолог рассказал, что Коломойский считает, что виновен не он, ведь у него отобрали банки начали против него начали расследование. Западные партнеры в свою очередь считают, что виноват именно Коломойский, потому что он сделал очень много для подрыва западной инфраструктуры в украинской политике и экономике, а также они считают, что Коломойский стоял за Зеленским. Бортник также отметил, что при этом санкции в отношении Коломойского имеют очень ограниченный эффект и американцы могли бы намного дальше пойти в части блокирования активов по всему миру, объявления в розыск, преследованию ближайшего окружения Коломойского, но они по этому пути не пошли.

«Скорее всего потому, что США Коломойского собираются додавливать, используя свои правовые инструменты: суды, прокуратуру, Минюст. А нынешние санкции Госдепа — это такой себе своеобразный тест для Владимира Зеленского и его команды, тест на независимость от Коломойского. Ведь действительно, много кто на западе в окружении демократов считают, что Коломойский не просто является точкой опоры для Зеленского, а Коломойский стоит за его спиной. И вот, объявляя эти санкции, они таким образом тестируют самого Зеленского, насколько он свободный от Коломойского», - заявил Бортник.

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