Ситуацію з «чорними мітками», які українським олігархам дістаються від Володимира Зеленського, прокоментував у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» громадський діяч і дипломат Вадим Трюхан, а також відповів на питання, хто є ініціатором цього заходу – США, президент України чи взагалі хтось інший?

Експерт подає дані журналу Forbes про те, що в Україні є 8 мільярдерів та ще десяток осіб близиться до цього статусу. «Будь-який з них може отримати “чорну мітку”», - зазначає він. Тим не менш, найбільше шансів її отримати у того, хто, як вважає Трюхан, якось зачепить за болюче західних партнерів або команду президента.

Введення санкцій США проти Коломойського Вадим Трюхан розглядає як особисте попередження президенту України щодо стосунків з олігархами та взагалі українському олігархату не займатися політикою. На його думку, велика кількість олігархів у політиці та їхня непомірність у цій сфері є серйозною проблемою в Україні. Окрім того, у цьому й полягає різниця між просто заможними громадянами та олігархами.

«Для будь-якої держави, яка прагне бути демократичною, проблема номер один - це позбавити політику від впливу корпорацій, фінансово-промислових груп, взагалі багатих людей», - стверджує Трюхан і зазначає негативний вплив цієї ситуації на реалізацію інтересів країни та суспільства. Тим не менш, Україні за 30 років незалежності не вдалося впоратись із цією проблемою.

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