В программе «Романенко. Беседы» Андрей Золотарев, политолог и руководитель центра «Третий сектор», рассказал о заявлениях на телеканалах РФ: уже несколько недель на Донбассе украинские военные проявляют агрессию и готовят наступление.

«Конфликт не нужен, переход в горячую фазу обострения не нужен сейчас ни Киеву, ни Москве», - говорит гость программы.

Золотарев объясняет, что Россия в частности сейчас занята строительством «Северного потока», хотя этим занимаются эксперты отрасли экономики и финансов, но это займет еще некоторое время, пару месяцев. Поэтому углубление конфликта пока не нужно президенту РФ. Он, мол, занимается своими внутренними проблемами.

«В нашем случае это бы выглядело авантюрой», - говорит политолог. Он отмечает некомплектность личного состава ВСУ на данный момент, а также недостаток мотивация, уровень которой сейчас гораздо ниже, чем в начале военных действий в 2014 году.

Все заявления по поводду Азербайджана и его успеха Андрей Золотарев отвергает. Ведь, во-первых, этому предшествовала 25-летняя основательная подготовка. «Он действовал против отсталого в технологическом отношении противника, который почивал на лаврах войны 90-х годов», - и это во-вторых.

В то же время политолог приводит данные ряда российских экспертов, которые оценивают вероятность обострения конфликта на востоке в ближайшие месяцы на 70%.

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