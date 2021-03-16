«Украина оказалась на геополитической развилке. Вместе со всем миром. Куда повернуть, зависит, в том числе, и от того, какой будет политическая судьба Андрея Борисовича Ермака», - такой тезис озвучил политический эксперт, блогер Руслан Бизяев в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку».
Разговор зашел вокруг премьеры фильма-расследования Bellingcat и участия в скандале вокруг него украинских и британских спецслужб, а также роли непосредственно председателя Офиса Президента Украины.
В частности, Руслан Бизяев указывает на внутренние причины инцидента: «В Офисе Президента качается ситуация. А политика – это всегда баланс сил. У кого он есть, тот и выиграет. На нынешнем этапе небольшое преимущество на стороне Андрея Борисовича Ермака. Но это где-то 51 на 49. Любая соломинка может переломить хребет этом «верблюду», - разъясняет Бизяев.
Он продолжает: «Есть очень много сил внутри страны, заинтересованных в том, чтобы Андрей Ермак остался на своей должности. И его оппоненты, которых также немало, заинтересованы в том, чтобы Ермак и его концепция, с которой он пришел на замену Богдану, не просто рухнула, и рикошетом дала по Зеленскому. Потому что Ермак – это же целый комплекс вопросов», - объясняет эксперт.
Он уточняет: глава Офиса Президента – по сути вице-президент, хотя формально и не имеет никаких полномочий.
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«Все ключевые вопросы страны, начиная от вакцины, которая завозится, и кончая перипетиями переговоров по Донбассу, замыкаются на нем. Это не просто носитель государственной информации с высокой степенью допуска, но и человек, который формирует и принимает решение. Поэтому ставки очень высокие, и от них зависит очень многое в той развилке, на которой мы сейчас оказались», - делает вывод политолог.
А тем временем Politeka.net, что флот НАТО зашел в Одессу.
Ранее Politeka распространяла, что Снегирев рассказал о российских дезинформационных действиях.
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