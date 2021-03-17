В акционерном обществе «Укрзализныця» заявили, что для отстранения главы правления компании Владимира Жмака нет оснований

Об этом сообщили в комментарии Радио Свобода в пресс-службе "Укрзализныци".

«Мы надеемся, что такое не произойдет, поскольку объективных причин для этого мы не видим. Информация такая есть, и у нас она тоже есть, поэтому мы просто надеемся, что эта информация не отвечает действительности, потому что на основании всех показателей нет оснований для снятия или замены главы правления», – рассказали в «Укрзализныце».

В компании добавили, что Жмак сейчас находится на больничном, поскольку 12 марта у него диагностировали коронавирус.

Радио Свобода направила запрос с просьбой о комментарии членам наблюдательного совета компании.

За данным источников "Интерфакс-Украина", наблюдательный совет компании рассматривает возможность отстранения председателя правления Владимира Жмака.

26 августа 2020 года Кабинет министров назначил председателем правления акционерного общества «Укрзализныця» Владимира Жмака, который был членом наблюдательного совета аэропорта «Борисполь». Жмак был членом наблюдательного совета "Борисполя" с мая 2019 года. С 2015 по 2016 год он был первым заместителем председателя Одесской облгосадминистрации.

«Укрзализныця» является национальным перевозчиком грузов и пассажиров. Целью деятельности компании, как говорится на ее сайте, является удовлетворение потребностей в безопасных и качественных железнодорожных перевозках, обеспечение эффективного функционирования и развития железнодорожного транспорта, создание условий для повышения конкурентоспособности отрасли и тому подобное.