Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Временной следственной комиссии ВР по расследованию ситуации в Укрзализныце предоставить в однодневный срок информацию по работе компании в 2015-2021 году. Об этом идет речь в соответствующем обращении.
«Прошу в однодневный срок рассмотреть с учетом резолюций Премьер-министра Украины от 4.02.2021 №3982/1/1-21 и от 26.02.2021 №8110/1/1-21 в части предоставления информации про работу предприятия, начиная с 2015 года, в том числе Наблюдательного совета АО «Укрзализныця» и правдения АО «Укрзализныця» за период 2017-2021 год, и предоставить Кабинету Министров проект ответа Временной следственной комиссии».
Напомним, в начале февраля наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил отменить решение правления компании о создании филиала грузовых перевозок UZ Cargo, тем самым остановив реформу.
В конце января Верховная рада создала временную следственную комиссию для оценки предприятия и расследования злоупотреблений в 2017-2020 годах.
После первого заседания ВСК обратилась с запросом в Кабмин и набсовет УЗ дать оценку деятельности нынешнего главы УЗ Владимира Жмака, хотя он был назначен на эту должность лишь в конце 2020 года. Глава УЗ назвал недоразумением запрос ВСК об оценке компетентности правления компании.
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Ранее глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что как только новый глава УЗ начал ломать коррупционные схемы, сразу появилась инициатива о его увольнении.