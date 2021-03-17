В Европе зафиксировали новый исторический максимум производства ветровой электроэнергии – 2 787 ГВт.ч за 24 часа

По данным WindEurope, рекорд был установлен 11 марта 2021 года.



Возобновляемая энергия ветра обеспечила 28,9% суточного спроса на электроэнергию. При этом наибольшая доля была зафиксирована в Дании – 89%. Лидером производства электроэнергии из ветра за сутки стала Германия – 1 022 ГВт.ч. Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) зафиксировала 122,9 ГВт на пике производства электроэнергии из ветра.



По состоянию на конец 2020 года, в Украине доля ветроэнергетики сектора ВИЭ составляет 15,4%, а энергетического сектора страны в целом – 2,2%.



Напомним, самой крупной ветроэлектростанцией в Украине остается ДТЭК Ботиевская ВЭС. Она также входит в пятерку крупнейших в Центральной и Восточной Европе. В 2020 году ВЭС сгенерировала в энергосистему Украины 607 млн кВт*ч – этого достаточно, чтобы обеспечивать электричеством 306,5 тысяч домохозяйств в течение года. Генераторы ветропарка позволяют снизить вредные выбросы в атмосферу примерно на 730 тыс. т СО2, что приравнивается к выбросам 365 тыс. авто ежегодно.