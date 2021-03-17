Эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко в программе «Романенко. Беседы» пообщался с медиа-экспертом, политологом Александром Харебиным.
Об этом сообщает Politeka.net.
«Проблема в том, что нет воздаяния за содеянное, и, как следствие, это порождает весь тот управленческий хаос. Потому что в принципе все чиновники крупные, все олигархи, все власть предержащие бывшие и сегодняшние прекрасно понимают, что в общем-то им ничего за то, что они сделали, не будет. И с этого вытекает тот хаос, который мы сегодня имеем», - сказал Романенко.
Харебин согласился с экспертом.
«Вот эта правовая неопределенность и слабость судебной системы, а также ее тотальная зависимость от власти, от президентской вертикали, делает нынешнюю ситуацию весьма опасной», - добавил политолог.
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