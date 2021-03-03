Политолог Руслан Бизяев в своем блоге рассказал, как природные ресурсы взаимосвязаны с конфликтами в обществе, в том числе вооруженными.

Он говорит, что природные ресурсы могут провоцировать конфликты в обществе, при которых различные группы и фракции борются за возможность распоряжения ими. По его словам, этот конфликт иногда проявляется открыто, например, как сепаратистский конфликт в регионах, где добываются эти ресурсы. Но чаще они принимают скрытые формы, к примеру, борьба между министерствами или департаментами за доступ к бюджетным средствам, что в свою очередь приводит к снижению эффективности государственного управления в целом.

Бизяев рассказал об основных типах взаимосвязи между природными ресурсами и вооруженными конфликтами.

«Во-первых, эффекты «проклятия ресурсов» подрывают качество государственного управления, повышая тем самым уязвимость государства для конфликтов, вызванных другими факторами. Во-вторых, конфликты могут возникать непосредственно вокруг контроля и использования ресурсов, а также распределения поступлений от их добычи. В-третьих, доступ к доходам от ресурсов одной из участвующих в конфликте сторон способствует продолжению конфликтов», - говорит эксперт.

Бизяев также отметил, что в стандартной ситуации, когда общество не является ресурсозависимым, правительство облагает налогами граждан, которые, в свою очередь, требуют эффективного и ответственного управления. Это взаимодействие стало своеобразной формой «общественного договора» между правительством и гражданами.

«В странах, экономика которых основана на природных ресурсах, правительство не имеет необходимости облагать налогами своих граждан, так как оно имеет гарантированный источник дохода от добычи природных ресурсов. В этих условиях общественный договор нарушается, так как правительство не чувствует себя связанным обязательствами эффективно управлять государством», - говорит Бизяев.

Он также отметил, что часть общества, получающая доход от добычи ресурсов, может считать эффективные государственные институты и гражданское общество угрозами своему благосостоянию и намеренно подрывать их формирование, в результате чего государство плохо выполняет свои прямые обязанности и может препятствовать формированию гражданских обществ, используя для этого доходы от природных ресурсов.

«Страны, экономика которых зависит от природных ресурсов, имеют тенденцию быть более тоталитарными, коррумпированными и плохо управляемыми. Именно нарушение некоего «общественного договора» между властью и обществом, когда власть гарантировала минимальный набор доступных социальных стандартов, а общество делало вид, что власть не крадет стало причиной глубинного социально-политического кризиса в Украине начиная с 2014 года. Все остальное-следствие», - заявляет Бизяев.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев назвал четыре компонента успешного будущего Украины.

Напомним, Атаманюк заявил, что необходимо добиваться, чтобы ОАЭ покупали сельськохозяйственную продукцию на территории Украины.