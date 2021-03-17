Сергей Кривонос, генерал Вооруженных сил Украины, оценил в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко шансы сохранить территориальную целостность Украины с полуостровом Крым в 2014 году, а также прокомментировал возможное другое развитие истории в таком случае.

Сергей Кривонос утверждает, что, если бы он был главнокомандующим в 2014 году, то однозначно дал бы приказ войскам сопротивляться аннексии Крыма. Гость программы рассказывает, что на допросах пленные признались, какой приказ получили от руководства РФ в случае сопротивления со стороны Украины, - отступление и свертывание операции.

Также он отмечает, что тогдашнее руководство Вооруженных сил Украины не обратило должного внимания на те предложения, которые бы усложнили аннексию полуострова. Например, речь идет о блокировании способности аэродромов. Чтобы добраться до Симферополя, боевикам нужно было пересечь горную местность. «В свое время, проходя службу в Крыму, мы эти вопросы неоднократно прорабатывали: по блокированию дорог, перевалов горных и это не такая большая проблема», - рассказывает Кривонос.

Украинская армия, по его словам, вполне могла оказать достойное сопротивление захвату, но ошибки совершило командование. Так, начало первого этапа операции приходится на 31 января, а второй - должен был начаться 6-7 февраля. Тем не менее, генерал Вооруженных сил Украины Замана не подписал соответствующее распоряжение, а потому операция остановилась.

Сам Кривонос тогда был руководителем высокомобильных десантных войск Украины и тоже неполучил распоряжение. «Так вот как раз десантники - это единственное военное подразделение, вышедшее с территории Крыма на своей технике с полным оружием. Россияне как раз этого забоялись и, понимая, что будет бой, они выпустили», - рассказывает он.

Кто несет ответственность за события тех дней, Сергей Кривонос не решается сказать. По его мнению, решением этого вопроса должен заняться суд после соответствующего следствия, но однозначно перекладывать всю вину на одного человека, в частности на Александра Турчинова, не правильно. «Мы не знаем, что докладывалось и кем докладывалось господину Турчинову по реальной ситуации дел», - отмечает он. Из собственного общения с Турчиновым Кривонос делает вывод, что доклады не соответствовали реальному положению дел.

Напоминаем, Левченко рассказал о колонизаторской политике России в отношении Крыма.

Ранее Politeka сообщала о том, что Крымская платформа позволит актуализировать тему Украины.