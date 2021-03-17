Кабінет міністрів звільнив керівника «Укрзалізниці» в угоду олігарху Віктору Пінчуку
Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко.
«Головний олігарх країни Пінчук звільнив голову Укрзалізниці Жмака. Зроблено це руками «незалежної» Наглядової ради, складеної з осіб рівня Сергія Лещенка - маршала залізничних військ і ручного універсального експерта по всіх питаннях в руках Віктора Михайловича», - заявив нардеп на своїй сторінці в Facebook.
Це вже четверта зміна керівника Укрзалізниці за останні 2 роки, яка відбулася за ініціативи та в інтересах олігарха Пінчука, зазначив нардеп.
Він додав, що саме в день звільнення Жмака, розглядалася справа про зловживання компаніями «Інтерпайп» Віктора Пінчука монопольним становищем на тендерах «Укрзалізниці», розслідуванню якої сприяв звільнений керівник УЗ Володимир Жмак.
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«Тобто варто було допомогти АМКУ зупинити монополію на постачання коліс, і наглядова рада, яка має по 300-500 тис. грн зарплати в один день звільняє керівника, якого сама призначила по результату конкурсу», - зазначив Кучеренко.
Аналогічним чином олігарх Пінчук, за словами Кучеренка, контролює компанії «Нафтогаз» і «Оператор ГТС», які є основними покупцями трубної продукції «Інтерпайпу».
Нагадаємо, восени 2020 року Антимонопольний комітет України розкрив змову на тендерах «Укрзалізниці» щодо закупівлі колісних пар. Компанія «Інтерпайп» і пов'язані з нею юридичні особи були оштрафовані на 70 млн грн і їм на 3 роки заборонено брати участь в державних тендерах.
В ході розслідування АМКУ, керівництво «Укрзалізниці» на чолі зі Жмаком всіляко сприяло комітету, надавши всю інформацію про закупівлі залізничних коліс.