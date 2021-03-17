В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» генерал ВСУ Сергей Кривонос очертил ключевые проблемы, которые сейчас имеет территориальная оборона Украины, а также рассказал о тех офицеров, которые решения принять самостоятельно не могут.

Генерал рассказывает, что за время независимости Украины офицеров, которые действовали своим умом и без указания сверху, истребили. «Кто были зубастые и решительные, тех, как правило, система уничтожала», - утверждает он. Итак, сейчас есть большая проблема: нынешние офицеры на такие решительные и самостоятельные шаги не способны, свою карьеру они, как считает Кривонос, построили благодаря молчаливой покорности.

С другой стороны, генерал говорит об отсутствии необходимости принятия каких-то решений по поводу обороны военных частей, ведь согласно Уставу им предоставляется право применять оружие и без команд сверху.

Отсутствие политической элиты является второй проблемой Украины. В пример военный приводит американский парламент, где процентная доля молодых политиков и близко не такая высокая, как в украинском. По его мнению, опытный государственный деятель - это камень, отшлифованный время. Государственный деятель должен гармонично двигаться по вертикали и горизонтали, получать знания, необходимые для решения сложных вопросов, и тогда занимать более высокие должности.

«Крымские казачки - это созданная территориальная оборона русскими на нашей территории и эта территориальная оборона блокировала наши воинские части», - рассказывает генерал ВСУ. Тем не менее, пока власть принимала эту игру, они сформировали целое военное подразделение. Аналогично, говорит он, произошло и на Донбассе.

В качестве примера достойной территориально обороны Кривонос приводит город Сватово: там небольшим проукраинским силам с охотничьим оружием удалось организованно отразить наступление. А потому любых территориальных претензий к ним больше не было.

Сергей Кривонос рассказывает, что лично интересовался в 2014 захватом Краматорска. Как удалось узнать, полиция закрылась с оружием в руках и не отбивалась. Тем не менее, если бы они его использовали по назначению, наступление удалось бы остановить, а претензии на территориальную целостность - уничтожить. «Но они были сделаны вооруженными рабами, не более, чем по ментальности, которые не способны принимать решения, пока старший бог не скажет», - считает генерал ВСУ.

Напоминаем, Левченко считает, что аннексия АР Крым должен стать международным вопросом.

Ранее Politeka сообщала о том, что Романенко рассказал, что порождает управленческий хаос.