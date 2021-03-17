В программе «Романенко. Беседы» политолог Александр Харебин назвал три вещи, сделав которые, президент Украины Владимир Зеленский имеет шанс остаться в истории.

«Зеленский хочет войти в историю», - констатирует эксперт и добавляет, что тот забыл сделать для этого три вещи.

Харебин перечисляет, что необходимо, во-первых, преодолеть внешних и внутренних врагов государства, возможно, даже перевести их в ранг партнеров, во-вторых, поднять экономику до такого уровня, чтобы все украинцы, по сути, почувствовали себя счастливыми под руководством этого лидера, и, в-третьих, наладить систему государственного управления. «Чтобы этот happiness не навернулся, когда ты уйдешь», - заключает он.

По мнению политолога, начинать надо с государственного управления, хотя он и назвал этот пункт последним. В то же время он обращает внимание на «кадровый Макдональдс» в команде президента. «Почему заявления СНБО выглядят смешными - кто будет делать, реализовывать кто будет? Кто будет фронтировать это все? », - задает Харебин дельные вопросы. Как он говорит, например, один Аваков не справится со всеми проблемами.

Напоминаем, Романенко рассказал, что порождает управленческий хаос.

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